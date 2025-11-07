- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
385
利益トレード:
349 (90.64%)
損失トレード:
36 (9.35%)
ベストトレード:
16.73 USD
最悪のトレード:
-16.15 USD
総利益:
1 041.61 USD (53 290 pips)
総損失:
-133.11 USD (5 567 pips)
最大連続の勝ち:
49 (153.51 USD)
最大連続利益:
153.51 USD (49)
シャープレシオ:
0.81
取引アクティビティ:
4.29%
最大入金額:
6.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
24.65
長いトレード:
119 (30.91%)
短いトレード:
266 (69.09%)
プロフィットファクター:
7.83
期待されたペイオフ:
2.36 USD
平均利益:
2.98 USD
平均損失:
-3.70 USD
最大連続の負け:
3 (-27.78 USD)
最大連続損失:
-27.78 USD (3)
月間成長:
34.53%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
36.85 USD (3.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.24% (37.06 USD)
エクイティによる:
5.83% (45.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|385
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|909
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|48K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.73 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 49
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +153.51 USD
最大連続損失: -27.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 より多く...
レビューなし
