- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
50 (43.10%)
損失トレード:
66 (56.90%)
ベストトレード:
68.40 USD
最悪のトレード:
-37.80 USD
総利益:
1 389.60 USD (2 385 pips)
総損失:
-1 304.50 USD (2 104 pips)
最大連続の勝ち:
5 (147.00 USD)
最大連続利益:
147.00 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
0.10%
最大入金額:
2.32%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
65 (56.03%)
短いトレード:
51 (43.97%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.73 USD
平均利益:
27.79 USD
平均損失:
-19.77 USD
最大連続の負け:
6 (-130.70 USD)
最大連続損失:
-130.70 USD (6)
月間成長:
9.64%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
223.90 USD
最大の:
362.30 USD (25.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.98% (362.30 USD)
エクイティによる:
1.29% (23.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30.Z25
|112
|US30.H26
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30.Z25
|22
|US30.H26
|63
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30.Z25
|176
|US30.H26
|105
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +68.40 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +147.00 USD
最大連続損失: -130.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WMMarkets-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
ok
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
7%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
12
0%
116
43%
0%
1.06
0.73
USD
USD
17%
1:10