シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Benyamin2
Mahdi Ariani

Benyamin2

Mahdi Ariani
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 7%
WMMarkets-REAL
1:10
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
50 (43.10%)
損失トレード:
66 (56.90%)
ベストトレード:
68.40 USD
最悪のトレード:
-37.80 USD
総利益:
1 389.60 USD (2 385 pips)
総損失:
-1 304.50 USD (2 104 pips)
最大連続の勝ち:
5 (147.00 USD)
最大連続利益:
147.00 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
0.10%
最大入金額:
2.32%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
65 (56.03%)
短いトレード:
51 (43.97%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.73 USD
平均利益:
27.79 USD
平均損失:
-19.77 USD
最大連続の負け:
6 (-130.70 USD)
最大連続損失:
-130.70 USD (6)
月間成長:
9.64%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
223.90 USD
最大の:
362.30 USD (25.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.98% (362.30 USD)
エクイティによる:
1.29% (23.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30.Z25 112
US30.H26 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30.Z25 22
US30.H26 63
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30.Z25 176
US30.H26 105
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +68.40 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +147.00 USD
最大連続損失: -130.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WMMarkets-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

ok
レビューなし
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 16:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Benyamin2
30 USD/月
7%
0
0
USD
2.1K
USD
12
0%
116
43%
0%
1.06
0.73
USD
17%
1:10
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください