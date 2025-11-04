シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Stable trading007
Hai Sheng

Stable trading007

Hai Sheng
レビュー0件
38週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -18%
MonetaMarkets-Live01
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12 121
利益トレード:
7 914 (65.29%)
損失トレード:
4 207 (34.71%)
ベストトレード:
7 952.51 USD
最悪のトレード:
-11 707.80 USD
総利益:
286 489.58 USD (2 007 591 pips)
総損失:
-228 321.58 USD (1 971 744 pips)
最大連続の勝ち:
37 (5 405.61 USD)
最大連続利益:
22 746.47 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
18.06%
最大入金額:
56.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
175
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.26
長いトレード:
7 172 (59.17%)
短いトレード:
4 949 (40.83%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
4.80 USD
平均利益:
36.20 USD
平均損失:
-54.27 USD
最大連続の負け:
25 (-2 255.00 USD)
最大連続損失:
-27 028.30 USD (3)
月間成長:
8.02%
年間予想:
97.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 330.00 USD
最大の:
46 260.85 USD (43.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
82.96% (46 260.85 USD)
エクイティによる:
22.59% (3 167.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 12113
EURUSD 6
EURJPY 1
GBPUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 59K
EURUSD -118
EURJPY 73
GBPUSD -1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 38K
EURUSD -186
EURJPY 105
GBPUSD -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7 952.51 USD
最悪のトレード: -11 708 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +5 405.61 USD
最大連続損失: -2 255.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live14
1.00 × 14
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
DooFintech-Live 5
8.28 × 336
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
12.43 × 7
TitanFX-06
18.14 × 7
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
レビューなし
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 02:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 09:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.88% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Stable trading007
30 USD/月
-18%
0
0
USD
11K
USD
38
0%
12 121
65%
18%
1.25
4.80
USD
83%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください