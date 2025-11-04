- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12 121
利益トレード:
7 914 (65.29%)
損失トレード:
4 207 (34.71%)
ベストトレード:
7 952.51 USD
最悪のトレード:
-11 707.80 USD
総利益:
286 489.58 USD (2 007 591 pips)
総損失:
-228 321.58 USD (1 971 744 pips)
最大連続の勝ち:
37 (5 405.61 USD)
最大連続利益:
22 746.47 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
18.06%
最大入金額:
56.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
175
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.26
長いトレード:
7 172 (59.17%)
短いトレード:
4 949 (40.83%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
4.80 USD
平均利益:
36.20 USD
平均損失:
-54.27 USD
最大連続の負け:
25 (-2 255.00 USD)
最大連続損失:
-27 028.30 USD (3)
月間成長:
8.02%
年間予想:
97.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 330.00 USD
最大の:
46 260.85 USD (43.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
82.96% (46 260.85 USD)
エクイティによる:
22.59% (3 167.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12113
|EURUSD
|6
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|-118
|EURJPY
|73
|GBPUSD
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|38K
|EURUSD
|-186
|EURJPY
|105
|GBPUSD
|-1K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7 952.51 USD
最悪のトレード: -11 708 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +5 405.61 USD
最大連続損失: -2 255.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|8.28 × 336
|
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|12.43 × 7
|
TitanFX-06
|18.14 × 7
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-18%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
38
0%
12 121
65%
18%
1.25
4.80
USD
USD
83%
1:100