- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
257
利益トレード:
102 (39.68%)
損失トレード:
155 (60.31%)
ベストトレード:
9.96 USD
最悪のトレード:
-2.99 USD
総利益:
322.89 USD (1 626 894 pips)
総損失:
-277.89 USD (1 653 554 pips)
最大連続の勝ち:
12 (46.91 USD)
最大連続利益:
46.91 USD (12)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
9.01%
最大入金額:
13.36%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
1.03
長いトレード:
110 (42.80%)
短いトレード:
147 (57.20%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.18 USD
平均利益:
3.17 USD
平均損失:
-1.79 USD
最大連続の負け:
15 (-26.57 USD)
最大連続損失:
-26.57 USD (15)
月間成長:
44.59%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.54 USD
最大の:
43.78 USD (30.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.15% (32.40 USD)
エクイティによる:
7.75% (4.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|131
|BTCUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|60
|BTCUSD
|-15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|73K
|BTCUSD
|-100K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.96 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +46.91 USD
最大連続損失: -26.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
レビューなし