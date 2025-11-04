シグナルセクション
Exness GD4 60 BE1

レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 75%
Exness-Real17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
257
利益トレード:
102 (39.68%)
損失トレード:
155 (60.31%)
ベストトレード:
9.96 USD
最悪のトレード:
-2.99 USD
総利益:
322.89 USD (1 626 894 pips)
総損失:
-277.89 USD (1 653 554 pips)
最大連続の勝ち:
12 (46.91 USD)
最大連続利益:
46.91 USD (12)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
9.01%
最大入金額:
13.36%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
1.03
長いトレード:
110 (42.80%)
短いトレード:
147 (57.20%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.18 USD
平均利益:
3.17 USD
平均損失:
-1.79 USD
最大連続の負け:
15 (-26.57 USD)
最大連続損失:
-26.57 USD (15)
月間成長:
44.59%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.54 USD
最大の:
43.78 USD (30.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.15% (32.40 USD)
エクイティによる:
7.75% (4.35 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 131
BTCUSD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD 60
BTCUSD -15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD 73K
BTCUSD -100K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.96 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +46.91 USD
最大連続損失: -26.57 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real17
0.00 × 368
Exness-Real18
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
ICMarketsSC-Live05
2.67 × 12
Exness-Real9
8.77 × 191
2025.12.26 21:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 11:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 11:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 23:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 23:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 17:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 17:19
Share of trading days is too low
2025.11.04 17:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 17:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 04:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
