- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
33 (97.05%)
損失トレード:
1 (2.94%)
ベストトレード:
5.62 USD
最悪のトレード:
-0.09 USD
総利益:
56.16 USD (5 817 pips)
総損失:
-0.09 USD (2 pips)
最大連続の勝ち:
19 (25.64 USD)
最大連続利益:
30.52 USD (14)
シャープレシオ:
1.10
取引アクティビティ:
34.26%
最大入金額:
8.77%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
623.00
長いトレード:
22 (64.71%)
短いトレード:
12 (35.29%)
プロフィットファクター:
624.00
期待されたペイオフ:
1.65 USD
平均利益:
1.70 USD
平均損失:
-0.09 USD
最大連続の負け:
1 (-0.09 USD)
最大連続損失:
-0.09 USD (1)
月間成長:
26.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.09 USD (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.05% (0.09 USD)
エクイティによる:
3.75% (6.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|5.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.62 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +25.64 USD
最大連続損失: -0.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 159
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live02
|0.92 × 675
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
Tickmill-Live
|0.98 × 442
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 957
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|1.13 × 242
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 9
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 227
52 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
31 USD/月
37%
0
0
USD
USD
206
USD
USD
7
0%
34
97%
34%
624.00
1.65
USD
USD
4%
1:100