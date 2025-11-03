- 成長
トレード:
132
利益トレード:
42 (31.81%)
損失トレード:
90 (68.18%)
ベストトレード:
9.96 USD
最悪のトレード:
-2.95 USD
総利益:
157.71 USD (1 593 855 pips)
総損失:
-162.67 USD (1 590 904 pips)
最大連続の勝ち:
6 (30.06 USD)
最大連続利益:
30.06 USD (6)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
1.96%
最大入金額:
39.72%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
-0.13
長いトレード:
57 (43.18%)
短いトレード:
75 (56.82%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.04 USD
平均利益:
3.76 USD
平均損失:
-1.81 USD
最大連続の負け:
16 (-29.36 USD)
最大連続損失:
-29.36 USD (16)
月間成長:
-26.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.88 USD
最大の:
38.65 USD (70.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.57% (38.65 USD)
エクイティによる:
11.14% (3.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.96 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +30.06 USD
最大連続損失: -29.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
レビューなし