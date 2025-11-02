- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
35 (77.77%)
損失トレード:
10 (22.22%)
ベストトレード:
8.38 USD
最悪のトレード:
-4.71 USD
総利益:
86.94 USD (86 404 pips)
総損失:
-26.39 USD (26 375 pips)
最大連続の勝ち:
8 (10.91 USD)
最大連続利益:
21.19 USD (7)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
5.29%
最大入金額:
11.05%
最近のトレード:
19 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
6.43
長いトレード:
22 (48.89%)
短いトレード:
23 (51.11%)
プロフィットファクター:
3.29
期待されたペイオフ:
1.35 USD
平均利益:
2.48 USD
平均損失:
-2.64 USD
最大連続の負け:
3 (-9.41 USD)
最大連続損失:
-9.41 USD (3)
月間成長:
21.12%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9.41 USD (7.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.44% (9.41 USD)
エクイティによる:
10.22% (10.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US100Cash
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US100Cash
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US100Cash
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.38 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +10.91 USD
最大連続損失: -9.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
average growth 20% a month
レビューなし
