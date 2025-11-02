- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
52
利益トレード:
37 (71.15%)
損失トレード:
15 (28.85%)
ベストトレード:
230.80 USD
最悪のトレード:
-39.87 USD
総利益:
2 308.46 USD (1 923 924 pips)
総損失:
-191.04 USD (74 022 pips)
最大連続の勝ち:
8 (499.56 USD)
最大連続利益:
645.23 USD (7)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
78.52%
最大入金額:
18.63%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
24.99
長いトレード:
34 (65.38%)
短いトレード:
18 (34.62%)
プロフィットファクター:
12.08
期待されたペイオフ:
40.72 USD
平均利益:
62.39 USD
平均損失:
-12.74 USD
最大連続の負け:
2 (-48.47 USD)
最大連続損失:
-48.47 USD (2)
月間成長:
243.49%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.43 USD
最大の:
84.72 USD (4.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.65% (84.72 USD)
エクイティによる:
40.05% (497.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|34
|GBPJPYm
|8
|USDJPYm
|3
|EURJPYm
|2
|EURUSDm
|2
|BTCUSDm
|1
|EURAUDm
|1
|EURNZDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|2.2K
|GBPJPYm
|-72
|USDJPYm
|-7
|EURJPYm
|-27
|EURUSDm
|9
|BTCUSDm
|26
|EURAUDm
|13
|EURNZDm
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|1.6M
|GBPJPYm
|-9.7K
|USDJPYm
|182
|EURJPYm
|-4.3K
|EURUSDm
|893
|BTCUSDm
|259K
|EURAUDm
|974
|EURNZDm
|823
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +230.80 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +499.56 USD
最大連続損失: -48.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
295%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
8
0%
52
71%
79%
12.08
40.72
USD
USD
40%
1:200