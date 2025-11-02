シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Morphin Funds
Neni Arwanda

Morphin Funds

Neni Arwanda
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 295%
Exness-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
52
利益トレード:
37 (71.15%)
損失トレード:
15 (28.85%)
ベストトレード:
230.80 USD
最悪のトレード:
-39.87 USD
総利益:
2 308.46 USD (1 923 924 pips)
総損失:
-191.04 USD (74 022 pips)
最大連続の勝ち:
8 (499.56 USD)
最大連続利益:
645.23 USD (7)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
78.52%
最大入金額:
18.63%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
24.99
長いトレード:
34 (65.38%)
短いトレード:
18 (34.62%)
プロフィットファクター:
12.08
期待されたペイオフ:
40.72 USD
平均利益:
62.39 USD
平均損失:
-12.74 USD
最大連続の負け:
2 (-48.47 USD)
最大連続損失:
-48.47 USD (2)
月間成長:
243.49%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.43 USD
最大の:
84.72 USD (4.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.65% (84.72 USD)
エクイティによる:
40.05% (497.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 34
GBPJPYm 8
USDJPYm 3
EURJPYm 2
EURUSDm 2
BTCUSDm 1
EURAUDm 1
EURNZDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 2.2K
GBPJPYm -72
USDJPYm -7
EURJPYm -27
EURUSDm 9
BTCUSDm 26
EURAUDm 13
EURNZDm 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 1.6M
GBPJPYm -9.7K
USDJPYm 182
EURJPYm -4.3K
EURUSDm 893
BTCUSDm 259K
EURAUDm 974
EURNZDm 823
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +230.80 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +499.56 USD
最大連続損失: -48.47 USD

