シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AiTraderB3
Marcus Cabral

AiTraderB3

Marcus Cabral
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -6%
XPMT5-PRD
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
25 (53.19%)
損失トレード:
22 (46.81%)
ベストトレード:
238.00 BRL
最悪のトレード:
-399.00 BRL
総利益:
1 015.00 BRL (422 pips)
総損失:
-1 308.00 BRL (525 pips)
最大連続の勝ち:
6 (122.00 BRL)
最大連続利益:
420.00 BRL (3)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
12.89%
最大入金額:
1.02%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.39
長いトレード:
23 (48.94%)
短いトレード:
24 (51.06%)
プロフィットファクター:
0.78
期待されたペイオフ:
-6.23 BRL
平均利益:
40.60 BRL
平均損失:
-59.45 BRL
最大連続の負け:
6 (-59.00 BRL)
最大連続損失:
-741.00 BRL (3)
月間成長:
-6.10%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
621.00 BRL
最大の:
760.00 BRL (14.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.67% (760.00 BRL)
エクイティによる:
7.62% (381.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
FLRY3 9
BBSE3 9
KLBN11 7
MULT3 5
TOTS3 4
B3SA3 3
TAEE11 3
EQTL3 3
BPAC11 2
ABEV3 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
FLRY3 53
BBSE3 65
KLBN11 -20
MULT3 -214
TOTS3 -107
B3SA3 -59
TAEE11 11
EQTL3 24
BPAC11 -2
ABEV3 120
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
FLRY3 26
BBSE3 101
KLBN11 -24
MULT3 -145
TOTS3 -102
B3SA3 -18
TAEE11 21
EQTL3 -5
BPAC11 -3
ABEV3 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +238.00 BRL
最悪のトレード: -399 BRL
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +122.00 BRL
最大連続損失: -59.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XPMT5-PRD
0.25 × 4
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Mean Reverse AI 
レビューなし
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 22:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 21:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 21:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録