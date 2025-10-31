- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
25 (53.19%)
損失トレード:
22 (46.81%)
ベストトレード:
238.00 BRL
最悪のトレード:
-399.00 BRL
総利益:
1 015.00 BRL (422 pips)
総損失:
-1 308.00 BRL (525 pips)
最大連続の勝ち:
6 (122.00 BRL)
最大連続利益:
420.00 BRL (3)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
12.89%
最大入金額:
1.02%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.39
長いトレード:
23 (48.94%)
短いトレード:
24 (51.06%)
プロフィットファクター:
0.78
期待されたペイオフ:
-6.23 BRL
平均利益:
40.60 BRL
平均損失:
-59.45 BRL
最大連続の負け:
6 (-59.00 BRL)
最大連続損失:
-741.00 BRL (3)
月間成長:
-6.10%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
621.00 BRL
最大の:
760.00 BRL (14.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.67% (760.00 BRL)
エクイティによる:
7.62% (381.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|FLRY3
|9
|BBSE3
|9
|KLBN11
|7
|MULT3
|5
|TOTS3
|4
|B3SA3
|3
|TAEE11
|3
|EQTL3
|3
|BPAC11
|2
|ABEV3
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|FLRY3
|53
|BBSE3
|65
|KLBN11
|-20
|MULT3
|-214
|TOTS3
|-107
|B3SA3
|-59
|TAEE11
|11
|EQTL3
|24
|BPAC11
|-2
|ABEV3
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|FLRY3
|26
|BBSE3
|101
|KLBN11
|-24
|MULT3
|-145
|TOTS3
|-102
|B3SA3
|-18
|TAEE11
|21
|EQTL3
|-5
|BPAC11
|-3
|ABEV3
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +238.00 BRL
最悪のトレード: -399 BRL
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +122.00 BRL
最大連続損失: -59.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XPMT5-PRD
|0.25 × 4
Mean Reverse AI
レビューなし