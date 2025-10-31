- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 194
利益トレード:
586 (49.07%)
損失トレード:
608 (50.92%)
ベストトレード:
16 568.38 USD
最悪のトレード:
-7 265.02 USD
総利益:
189 623.59 USD (37 608 983 pips)
総損失:
-167 849.99 USD (44 002 345 pips)
最大連続の勝ち:
11 (4 800.00 USD)
最大連続利益:
31 023.48 USD (6)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
67.65%
最大入金額:
5.43%
最近のトレード:
20 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.58
長いトレード:
693 (58.04%)
短いトレード:
501 (41.96%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
18.24 USD
平均利益:
323.59 USD
平均損失:
-276.07 USD
最大連続の負け:
89 (-1 185.57 USD)
最大連続損失:
-23 075.93 USD (11)
月間成長:
3.98%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 675.19 USD
最大の:
37 522.16 USD (87.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.61% (1 065.15 USD)
エクイティによる:
20.30% (2 379.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1192
|archived
|1
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|21K
|archived
|408
|XAUUSD
|352
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-6.4M
|archived
|0
|XAUUSD
|175
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16 568.38 USD
最悪のトレード: -7 265 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +4 800.00 USD
最大連続損失: -1 185.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
bitcoin robot Account
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
19%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
10
99%
1 194
49%
68%
1.12
18.24
USD
USD
20%
1:500