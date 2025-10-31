シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Anubis Robot
Murodillo Eshkuvvatov

Anubis Robot

Murodillo Eshkuvvatov
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
FBS-Real-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 194
利益トレード:
586 (49.07%)
損失トレード:
608 (50.92%)
ベストトレード:
16 568.38 USD
最悪のトレード:
-7 265.02 USD
総利益:
189 623.59 USD (37 608 983 pips)
総損失:
-167 849.99 USD (44 002 345 pips)
最大連続の勝ち:
11 (4 800.00 USD)
最大連続利益:
31 023.48 USD (6)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
67.65%
最大入金額:
5.43%
最近のトレード:
20 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.58
長いトレード:
693 (58.04%)
短いトレード:
501 (41.96%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
18.24 USD
平均利益:
323.59 USD
平均損失:
-276.07 USD
最大連続の負け:
89 (-1 185.57 USD)
最大連続損失:
-23 075.93 USD (11)
月間成長:
3.98%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 675.19 USD
最大の:
37 522.16 USD (87.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.61% (1 065.15 USD)
エクイティによる:
20.30% (2 379.59 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 1192
archived 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 21K
archived 408
XAUUSD 352
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -6.4M
archived 0
XAUUSD 175
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16 568.38 USD
最悪のトレード: -7 265 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +4 800.00 USD
最大連続損失: -1 185.57 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
123 より多く...
bitcoin robot Account 
レビューなし
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Anubis Robot
30 USD/月
19%
0
0
USD
1
USD
10
99%
1 194
49%
68%
1.12
18.24
USD
20%
1:500
