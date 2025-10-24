シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / VX ETH178FC
Meng Fan

VX ETH178FC

Meng Fan
レビュー0件
信頼性
19週間
0 / 0 USD
月額  600  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 176%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
358
利益トレード:
240 (67.03%)
損失トレード:
118 (32.96%)
ベストトレード:
1 177.74 USD
最悪のトレード:
-869.40 USD
総利益:
22 289.63 USD (182 874 pips)
総損失:
-15 403.31 USD (93 686 pips)
最大連続の勝ち:
11 (513.16 USD)
最大連続利益:
2 308.73 USD (8)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
0.48%
最大入金額:
58.94%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
2.98
長いトレード:
210 (58.66%)
短いトレード:
148 (41.34%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
19.24 USD
平均利益:
92.87 USD
平均損失:
-130.54 USD
最大連続の負け:
7 (-483.09 USD)
最大連続損失:
-2 045.88 USD (4)
月間成長:
102.78%
年間予想:
1 247.03%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
389.90 USD
最大の:
2 311.98 USD (27.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.83% (1 993.74 USD)
エクイティによる:
14.96% (507.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 275
GBPUSD 57
BTCUST 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 6.9K
GBPUSD -184
BTCUST 205
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD 784
BTCUST 81K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 177.74 USD
最悪のトレード: -869 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +513.16 USD
最大連続損失: -483.09 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

每次一单，每单带小止损！
レビューなし
2025.12.30 13:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.97% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 00:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 09:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 05:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 03:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 03:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.30 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
