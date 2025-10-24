- 成長
- 残高
経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
358
利益トレード:
240 (67.03%)
損失トレード:
118 (32.96%)
ベストトレード:
1 177.74 USD
最悪のトレード:
-869.40 USD
総利益:
22 289.63 USD (182 874 pips)
総損失:
-15 403.31 USD (93 686 pips)
最大連続の勝ち:
11 (513.16 USD)
最大連続利益:
2 308.73 USD (8)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
0.48%
最大入金額:
58.94%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
2.98
長いトレード:
210 (58.66%)
短いトレード:
148 (41.34%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
19.24 USD
平均利益:
92.87 USD
平均損失:
-130.54 USD
最大連続の負け:
7 (-483.09 USD)
最大連続損失:
-2 045.88 USD (4)
月間成長:
102.78%
年間予想:
1 247.03%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
389.90 USD
最大の:
2 311.98 USD (27.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.83% (1 993.74 USD)
エクイティによる:
14.96% (507.00 USD)
配布
シンボル
ディール
Sell
Buy
|XAUUSD
|275
|GBPUSD
|57
|BTCUST
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル
総利益, USD
Loss, USD
利益, USD
|XAUUSD
|6.9K
|GBPUSD
|-184
|BTCUST
|205
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル
総利益, pips
Loss, pips
利益, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|784
|BTCUST
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
ベストトレード: +1 177.74 USD
最悪のトレード: -869 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +513.16 USD
最大連続損失: -483.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
每次一单，每单带小止损！
