- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8 948
利益トレード:
6 604 (73.80%)
損失トレード:
2 344 (26.20%)
ベストトレード:
3 447.82 USD
最悪のトレード:
-3 332.00 USD
総利益:
72 576.20 USD (2 923 745 pips)
総損失:
-67 809.56 USD (2 893 651 pips)
最大連続の勝ち:
54 (160.54 USD)
最大連続利益:
4 881.93 USD (7)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
47.68%
最大入金額:
142.24%
最近のトレード:
18 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
4 605 (51.46%)
短いトレード:
4 343 (48.54%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.53 USD
平均利益:
10.99 USD
平均損失:
-28.93 USD
最大連続の負け:
24 (-24 050.20 USD)
最大連続損失:
-24 050.20 USD (24)
月間成長:
-86.64%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 510.99 USD
最大の:
24 077.51 USD (49.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.34% (24 050.20 USD)
エクイティによる:
86.19% (12 449.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|8948
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-P
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-P
|32K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
