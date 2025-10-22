- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
767
利益トレード:
508 (66.23%)
損失トレード:
259 (33.77%)
ベストトレード:
42.75 USD
最悪のトレード:
-36.32 USD
総利益:
1 848.56 USD (1 401 957 pips)
総損失:
-1 554.34 USD (1 418 800 pips)
最大連続の勝ち:
22 (73.37 USD)
最大連続利益:
73.37 USD (22)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
4.15%
最大入金額:
20.46%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
97
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
2.21
長いトレード:
317 (41.33%)
短いトレード:
450 (58.67%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
0.38 USD
平均利益:
3.64 USD
平均損失:
-6.00 USD
最大連続の負け:
6 (-124.16 USD)
最大連続損失:
-124.16 USD (6)
月間成長:
5.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
133.11 USD (11.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.23% (133.11 USD)
エクイティによる:
31.35% (371.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|767
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|294
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-17K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.75 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +73.37 USD
最大連続損失: -124.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
レビューなし
