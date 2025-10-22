シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PR30 00001
Mingze Yang

PR30 00001

Mingze Yang
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  55  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 29%
Weltrade-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
767
利益トレード:
508 (66.23%)
損失トレード:
259 (33.77%)
ベストトレード:
42.75 USD
最悪のトレード:
-36.32 USD
総利益:
1 848.56 USD (1 401 957 pips)
総損失:
-1 554.34 USD (1 418 800 pips)
最大連続の勝ち:
22 (73.37 USD)
最大連続利益:
73.37 USD (22)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
4.15%
最大入金額:
20.46%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
97
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
2.21
長いトレード:
317 (41.33%)
短いトレード:
450 (58.67%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
0.38 USD
平均利益:
3.64 USD
平均損失:
-6.00 USD
最大連続の負け:
6 (-124.16 USD)
最大連続損失:
-124.16 USD (6)
月間成長:
5.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
133.11 USD (11.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.23% (133.11 USD)
エクイティによる:
31.35% (371.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 767
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 294
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +42.75 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +73.37 USD
最大連続損失: -124.16 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
374 より多く...
レビューなし
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 06:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 06:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 05:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 12:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 11:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
