トレード:
47
利益トレード:
10 (21.27%)
損失トレード:
37 (78.72%)
ベストトレード:
18.85 USD
最悪のトレード:
-5.01 USD
総利益:
78.48 USD (58 148 pips)
総損失:
-73.77 USD (95 905 pips)
最大連続の勝ち:
2 (21.48 USD)
最大連続利益:
21.48 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
4.15%
最大入金額:
86.55%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
48 分
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
12 (25.53%)
短いトレード:
35 (74.47%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.10 USD
平均利益:
7.85 USD
平均損失:
-1.99 USD
最大連続の負け:
11 (-26.51 USD)
最大連続損失:
-26.51 USD (11)
月間成長:
-6.56%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.62 USD
最大の:
28.27 USD (34.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.25% (28.27 USD)
エクイティによる:
9.30% (3.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|38
|BTCUSDm
|3
|USDJPYm
|3
|GBPJPYm
|2
|EURUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-5
|BTCUSDm
|-5
|USDJPYm
|10
|GBPJPYm
|6
|EURUSDm
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-4.7K
|BTCUSDm
|-34K
|USDJPYm
|361
|GBPJPYm
|486
|EURUSDm
|-36
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.85 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +21.48 USD
最大連続損失: -26.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real28"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
My Trading Journey
