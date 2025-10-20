シグナルセクション
Maulana Rifai

Ngerok Speed

Maulana Rifai
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
Exness-MT5Real28
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
10 (21.27%)
損失トレード:
37 (78.72%)
ベストトレード:
18.85 USD
最悪のトレード:
-5.01 USD
総利益:
78.48 USD (58 148 pips)
総損失:
-73.77 USD (95 905 pips)
最大連続の勝ち:
2 (21.48 USD)
最大連続利益:
21.48 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
4.15%
最大入金額:
86.55%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
48 分
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
12 (25.53%)
短いトレード:
35 (74.47%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.10 USD
平均利益:
7.85 USD
平均損失:
-1.99 USD
最大連続の負け:
11 (-26.51 USD)
最大連続損失:
-26.51 USD (11)
月間成長:
-6.56%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.62 USD
最大の:
28.27 USD (34.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.25% (28.27 USD)
エクイティによる:
9.30% (3.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 38
BTCUSDm 3
USDJPYm 3
GBPJPYm 2
EURUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm -5
BTCUSDm -5
USDJPYm 10
GBPJPYm 6
EURUSDm -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm -4.7K
BTCUSDm -34K
USDJPYm 361
GBPJPYm 486
EURUSDm -36
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.85 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +21.48 USD
最大連続損失: -26.51 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real28"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

My Trading Journey

レビューなし
2025.12.29 04:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 18:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 11:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 08:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:100
2025.10.20 04:01
Share of trading days is too low
