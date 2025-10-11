- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
102
利益トレード:
44 (43.13%)
損失トレード:
58 (56.86%)
ベストトレード:
159.62 USD
最悪のトレード:
-115.13 USD
総利益:
1 228.44 USD (2 346 196 pips)
総損失:
-1 070.02 USD (2 290 699 pips)
最大連続の勝ち:
4 (276.35 USD)
最大連続利益:
276.35 USD (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
89.96%
最大入金額:
10.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.39
長いトレード:
60 (58.82%)
短いトレード:
42 (41.18%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
1.55 USD
平均利益:
27.92 USD
平均損失:
-18.45 USD
最大連続の負け:
7 (-90.39 USD)
最大連続損失:
-124.58 USD (6)
月間成長:
10.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
217.80 USD
最大の:
403.29 USD (18.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.12% (403.29 USD)
エクイティによる:
3.56% (70.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US500
|36
|XAUUSD
|26
|BTCUSD
|19
|GBPUSD
|15
|GBPJPY
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US500
|120
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|18
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US500
|20K
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|31K
|GBPUSD
|489
|GBPJPY
|-39
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +159.62 USD
最悪のトレード: -115 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +276.35 USD
最大連続損失: -90.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
BlackBullMarkets-Live
|1.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.15 × 1112
|
Exness-MT5Real5
|2.46 × 100
|
ICMarketsSC-MT5
|2.67 × 138
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 11
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
FusionMarkets-Live
|3.50 × 2
