シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FibMaster
Phinnustda Warrarungruengskul

FibMaster

Phinnustda Warrarungruengskul
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
Tickmill-Live
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
102
利益トレード:
44 (43.13%)
損失トレード:
58 (56.86%)
ベストトレード:
159.62 USD
最悪のトレード:
-115.13 USD
総利益:
1 228.44 USD (2 346 196 pips)
総損失:
-1 070.02 USD (2 290 699 pips)
最大連続の勝ち:
4 (276.35 USD)
最大連続利益:
276.35 USD (4)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
89.96%
最大入金額:
10.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.39
長いトレード:
60 (58.82%)
短いトレード:
42 (41.18%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
1.55 USD
平均利益:
27.92 USD
平均損失:
-18.45 USD
最大連続の負け:
7 (-90.39 USD)
最大連続損失:
-124.58 USD (6)
月間成長:
10.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
217.80 USD
最大の:
403.29 USD (18.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.12% (403.29 USD)
エクイティによる:
3.56% (70.94 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US500 36
XAUUSD 26
BTCUSD 19
GBPUSD 15
GBPJPY 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US500 120
XAUUSD 16
BTCUSD 3
GBPUSD 18
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US500 20K
XAUUSD 3.6K
BTCUSD 31K
GBPUSD 489
GBPJPY -39
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +159.62 USD
最悪のトレード: -115 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +276.35 USD
最大連続損失: -90.39 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 4
ICMarkets-MT5
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.67 × 3
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
BlackBullMarkets-Live
1.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
1.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.15 × 1112
Exness-MT5Real5
2.46 × 100
ICMarketsSC-MT5
2.67 × 138
Aglobe-Live
3.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 11
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
FusionMarkets-Live
3.50 × 2
レビューなし
2025.12.19 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 08:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください