Igor Gots

PIF Calm Harbor

Igor Gots
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 55%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
132
利益トレード:
97 (73.48%)
損失トレード:
35 (26.52%)
ベストトレード:
36.32 USD
最悪のトレード:
-46.97 USD
総利益:
697.46 USD (27 998 pips)
総損失:
-566.71 USD (16 120 pips)
最大連続の勝ち:
12 (48.36 USD)
最大連続利益:
91.60 USD (10)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
1.49%
最大入金額:
30.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
24 分
リカバリーファクター:
1.22
長いトレード:
87 (65.91%)
短いトレード:
45 (34.09%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
7.19 USD
平均損失:
-16.19 USD
最大連続の負け:
4 (-35.75 USD)
最大連続損失:
-88.00 USD (2)
月間成長:
13.62%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
106.87 USD (39.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.50% (51.83 USD)
エクイティによる:
6.66% (77.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 99
.JP225Cash 20
USDJPY 10
XAGUSD 2
WTI 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 188
.JP225Cash 38
USDJPY -47
XAGUSD -53
WTI 5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 6.2K
.JP225Cash 6.9K
USDJPY -672
XAGUSD -528
WTI 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +36.32 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +48.36 USD
最大連続損失: -35.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.70 × 1722
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Automated gold trading. No grids or martingale.
There is a Take Profit and Stop Loss.


Minimum deposit 100 USD





2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 15:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 13:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 04:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
