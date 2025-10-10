- 成長
トレード:
132
利益トレード:
97 (73.48%)
損失トレード:
35 (26.52%)
ベストトレード:
36.32 USD
最悪のトレード:
-46.97 USD
総利益:
697.46 USD (27 998 pips)
総損失:
-566.71 USD (16 120 pips)
最大連続の勝ち:
12 (48.36 USD)
最大連続利益:
91.60 USD (10)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
1.49%
最大入金額:
30.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
24 分
リカバリーファクター:
1.22
長いトレード:
87 (65.91%)
短いトレード:
45 (34.09%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
7.19 USD
平均損失:
-16.19 USD
最大連続の負け:
4 (-35.75 USD)
最大連続損失:
-88.00 USD (2)
月間成長:
13.62%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
106.87 USD (39.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.50% (51.83 USD)
エクイティによる:
6.66% (77.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|.JP225Cash
|20
|USDJPY
|10
|XAGUSD
|2
|WTI
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|188
|.JP225Cash
|38
|USDJPY
|-47
|XAGUSD
|-53
|WTI
|5
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.2K
|.JP225Cash
|6.9K
|USDJPY
|-672
|XAGUSD
|-528
|WTI
|50
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +36.32 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +48.36 USD
最大連続損失: -35.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
OctaFX-Real7
|4.70 × 1722
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
Automated gold trading. No grids or martingale.
Minimum deposit 100 USD
Automated gold trading. No grids or martingale.There is a Take Profit and Stop Loss.
レビューなし
