シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Lee33
Hamdan Najib Al Rifqi

Lee33

Hamdan Najib Al Rifqi
レビュー0件
19週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -46%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
158
利益トレード:
92 (58.22%)
損失トレード:
66 (41.77%)
ベストトレード:
129.80 USD
最悪のトレード:
-106.42 USD
総利益:
4 568.44 USD (243 092 pips)
総損失:
-3 723.15 USD (186 207 pips)
最大連続の勝ち:
11 (476.11 USD)
最大連続利益:
919.98 USD (10)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
74.65%
最大入金額:
23.85%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
0.61
長いトレード:
128 (81.01%)
短いトレード:
30 (18.99%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
5.35 USD
平均利益:
49.66 USD
平均損失:
-56.41 USD
最大連続の負け:
9 (-604.19 USD)
最大連続損失:
-604.19 USD (9)
月間成長:
-9.11%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
61.72 USD
最大の:
1 395.46 USD (58.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.25% (1 395.46 USD)
エクイティによる:
18.43% (184.04 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 148
AUDJPY 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 899
AUDJPY 67
EURJPY -8
GBPJPY -100
CHFJPY 93
USDJPY -98
CADJPY -99
NZDJPY 94
NQ100.R -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 59K
AUDJPY 0
EURJPY 0
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
CADJPY -1K
NZDJPY 1K
NQ100.R -725
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +129.80 USD
最悪のトレード: -106 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +476.11 USD
最大連続損失: -604.19 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 08:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 04:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.08 05:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 05:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
