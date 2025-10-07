シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GoldLegends
Marcos Alves De Castro

GoldLegends

Marcos Alves De Castro
レビュー0件
13週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -64%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
325
利益トレード:
239 (73.53%)
損失トレード:
86 (26.46%)
ベストトレード:
131.97 USD
最悪のトレード:
-767.62 USD
総利益:
3 172.64 USD (2 033 274 pips)
総損失:
-2 526.18 USD (696 746 pips)
最大連続の勝ち:
29 (546.96 USD)
最大連続利益:
546.96 USD (29)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
94.96%
最大入金額:
112.83%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
91
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
186 (57.23%)
短いトレード:
139 (42.77%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
1.99 USD
平均利益:
13.27 USD
平均損失:
-29.37 USD
最大連続の負け:
4 (-1 102.88 USD)
最大連続損失:
-1 102.88 USD (4)
月間成長:
-86.01%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 240.00 USD (48.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.39% (1 240.00 USD)
エクイティによる:
97.88% (1 217.01 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 285
BTCUSD 28
EURUSD 3
USDJPY 1
USDCHF 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD -17
EURUSD 5
USDJPY 2
USDCHF 1
GBPUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 83K
BTCUSD -54K
EURUSD 130
USDJPY 274
USDCHF 48
GBPUSD -76
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +131.97 USD
最悪のトレード: -768 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +546.96 USD
最大連続損失: -1 102.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 168
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.89 × 192
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.08 × 83
Alpari-MT5
1.10 × 115
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 1599
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
56 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This is a swing trading account focused on gold, and sometimes on Bitcoin as well. In my trades, I recommend having at least $1,000 in capital so you can follow along. The expectation is that we can make around $100 to $200 per month with this account.

レビューなし
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 22:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 21:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 20:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録