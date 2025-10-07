- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
325
利益トレード:
239 (73.53%)
損失トレード:
86 (26.46%)
ベストトレード:
131.97 USD
最悪のトレード:
-767.62 USD
総利益:
3 172.64 USD (2 033 274 pips)
総損失:
-2 526.18 USD (696 746 pips)
最大連続の勝ち:
29 (546.96 USD)
最大連続利益:
546.96 USD (29)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
94.96%
最大入金額:
112.83%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
91
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
186 (57.23%)
短いトレード:
139 (42.77%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
1.99 USD
平均利益:
13.27 USD
平均損失:
-29.37 USD
最大連続の負け:
4 (-1 102.88 USD)
最大連続損失:
-1 102.88 USD (4)
月間成長:
-86.01%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 240.00 USD (48.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.39% (1 240.00 USD)
エクイティによる:
97.88% (1 217.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|285
|BTCUSD
|28
|EURUSD
|3
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-17
|EURUSD
|5
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|83K
|BTCUSD
|-54K
|EURUSD
|130
|USDJPY
|274
|USDCHF
|48
|GBPUSD
|-76
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +131.97 USD
最悪のトレード: -768 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +546.96 USD
最大連続損失: -1 102.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 345
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 168
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.89 × 192
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.08 × 83
|
Alpari-MT5
|1.10 × 115
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 1599
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
This is a swing trading account focused on gold, and sometimes on Bitcoin as well. In my trades, I recommend having at least $1,000 in capital so you can follow along. The expectation is that we can make around $100 to $200 per month with this account.
