- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
86
利益トレード:
55 (63.95%)
損失トレード:
31 (36.05%)
ベストトレード:
214.63 USD
最悪のトレード:
-59.03 USD
総利益:
1 365.90 USD (59 744 pips)
総損失:
-545.25 USD (23 501 pips)
最大連続の勝ち:
8 (394.01 USD)
最大連続利益:
394.01 USD (8)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
0.45%
最大入金額:
7.14%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
5.83
長いトレード:
81 (94.19%)
短いトレード:
5 (5.81%)
プロフィットファクター:
2.51
期待されたペイオフ:
9.54 USD
平均利益:
24.83 USD
平均損失:
-17.59 USD
最大連続の負け:
6 (-77.08 USD)
最大連続損失:
-87.31 USD (3)
月間成長:
32.73%
年間予想:
397.17%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
140.87 USD
最大の:
140.87 USD (28.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.12% (140.62 USD)
エクイティによる:
6.10% (60.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|821
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|36K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +214.63 USD
最悪のトレード: -59 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +394.01 USD
最大連続損失: -77.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
レビューなし
