シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Different gold strategies 1
Nauris Zukas

Different gold strategies 1

Nauris Zukas
レビュー0件
信頼性
68週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 164%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
86
利益トレード:
55 (63.95%)
損失トレード:
31 (36.05%)
ベストトレード:
214.63 USD
最悪のトレード:
-59.03 USD
総利益:
1 365.90 USD (59 744 pips)
総損失:
-545.25 USD (23 501 pips)
最大連続の勝ち:
8 (394.01 USD)
最大連続利益:
394.01 USD (8)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
0.45%
最大入金額:
7.14%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
5.83
長いトレード:
81 (94.19%)
短いトレード:
5 (5.81%)
プロフィットファクター:
2.51
期待されたペイオフ:
9.54 USD
平均利益:
24.83 USD
平均損失:
-17.59 USD
最大連続の負け:
6 (-77.08 USD)
最大連続損失:
-87.31 USD (3)
月間成長:
32.73%
年間予想:
397.17%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
140.87 USD
最大の:
140.87 USD (28.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.12% (140.62 USD)
エクイティによる:
6.10% (60.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 821
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 36K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +214.63 USD
最悪のトレード: -59 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +394.01 USD
最大連続損失: -77.08 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29481
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.28 07:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 07:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 9.69% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.79% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Different gold strategies 1
30 USD/月
164%
0
0
USD
1.3K
USD
68
95%
86
63%
0%
2.50
9.54
USD
28%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください