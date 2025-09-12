シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / CorAiFx q9
Jiri Balcar

CorAiFx q9

Jiri Balcar
レビュー0件
信頼性
15週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 13%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
67
利益トレード:
36 (53.73%)
損失トレード:
31 (46.27%)
ベストトレード:
6.15 USD
最悪のトレード:
-3.35 USD
総利益:
39.04 USD (9 752 pips)
総損失:
-26.45 USD (6 601 pips)
最大連続の勝ち:
8 (4.27 USD)
最大連続利益:
8.65 USD (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.14
長いトレード:
33 (49.25%)
短いトレード:
34 (50.75%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
0.19 USD
平均利益:
1.08 USD
平均損失:
-0.85 USD
最大連続の負け:
6 (-5.63 USD)
最大連続損失:
-5.86 USD (4)
月間成長:
6.32%
年間予想:
76.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.73 USD
最大の:
11.08 USD (10.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.52% (10.96 USD)
エクイティによる:
3.37% (3.49 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.15 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +4.27 USD
最大連続損失: -5.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Trading.comMarkets-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.


レビューなし
2025.12.23 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 02:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.23 19:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 14:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 09:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 14:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
CorAiFx q9
99 USD/月
13%
0
0
USD
112
USD
15
100%
67
53%
100%
1.47
0.19
USD
11%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください