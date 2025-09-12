- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
67
利益トレード:
36 (53.73%)
損失トレード:
31 (46.27%)
ベストトレード:
6.15 USD
最悪のトレード:
-3.35 USD
総利益:
39.04 USD (9 752 pips)
総損失:
-26.45 USD (6 601 pips)
最大連続の勝ち:
8 (4.27 USD)
最大連続利益:
8.65 USD (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.14
長いトレード:
33 (49.25%)
短いトレード:
34 (50.75%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
0.19 USD
平均利益:
1.08 USD
平均損失:
-0.85 USD
最大連続の負け:
6 (-5.63 USD)
最大連続損失:
-5.86 USD (4)
月間成長:
6.32%
年間予想:
76.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.73 USD
最大の:
11.08 USD (10.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.52% (10.96 USD)
エクイティによる:
3.37% (3.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Trading.comMarkets-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 1
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.
