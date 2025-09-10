- 成長
トレード:
212
利益トレード:
123 (58.01%)
損失トレード:
89 (41.98%)
ベストトレード:
30.28 USD
最悪のトレード:
-17.86 USD
総利益:
673.76 USD (34 470 pips)
総損失:
-365.05 USD (23 079 pips)
最大連続の勝ち:
4 (62.84 USD)
最大連続利益:
62.84 USD (4)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
92.64%
最大入金額:
48.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
4.41
長いトレード:
105 (49.53%)
短いトレード:
107 (50.47%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
1.46 USD
平均利益:
5.48 USD
平均損失:
-4.10 USD
最大連続の負け:
5 (-65.75 USD)
最大連続損失:
-65.75 USD (5)
月間成長:
0.91%
年間予想:
11.06%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
69.95 USD (12.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.07% (69.95 USD)
エクイティによる:
61.93% (234.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF
|124
|EURCHF
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF
|364
|EURCHF
|-55
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF
|14K
|EURCHF
|-2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.28 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +62.84 USD
最大連続損失: -65.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexTimeFXTM-ECN2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.30 × 57
|
LMAXNZ2-LIVE
|0.72 × 18
|
FBS-Real-7
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.90 × 10
|
Exness-Real
|2.84 × 61
|
ICMarketsSC-Live23
|8.00 × 2
此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！
This account was created on July 29, 2025！Deposit 200U, withdraw 200U！
レビューなし
