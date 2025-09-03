シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ORA Gold No Loss EA
Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala

ORA Gold No Loss EA

Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
384
利益トレード:
380 (98.95%)
損失トレード:
4 (1.04%)
ベストトレード:
80.01 USD
最悪のトレード:
-36.42 USD
総利益:
3 452.81 USD (364 782 pips)
総損失:
-120.35 USD (4 111 pips)
最大連続の勝ち:
380 (3 452.81 USD)
最大連続利益:
3 452.81 USD (380)
シャープレシオ:
0.73
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.28%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
27.69
長いトレード:
384 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
28.69
期待されたペイオフ:
8.68 USD
平均利益:
9.09 USD
平均損失:
-30.09 USD
最大連続の負け:
4 (-120.35 USD)
最大連続損失:
-120.35 USD (4)
月間成長:
0.42%
年間予想:
5.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
120.35 USD (0.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.36% (120.35 USD)
エクイティによる:
9.77% (3 223.34 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 369K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +80.01 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 380
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +3 452.81 USD
最大連続損失: -120.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
This Is Monitor Live Account For ORA Gold No Loss EA.


Product Link : Link 

レビューなし
2025.12.28 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 21:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 12:40
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.03 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 12:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください