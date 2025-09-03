- 成長
- ドローダウン
トレード:
384
利益トレード:
380 (98.95%)
損失トレード:
4 (1.04%)
ベストトレード:
80.01 USD
最悪のトレード:
-36.42 USD
総利益:
3 452.81 USD (364 782 pips)
総損失:
-120.35 USD (4 111 pips)
最大連続の勝ち:
380 (3 452.81 USD)
最大連続利益:
3 452.81 USD (380)
シャープレシオ:
0.73
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.28%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
27.69
長いトレード:
384 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
28.69
期待されたペイオフ:
8.68 USD
平均利益:
9.09 USD
平均損失:
-30.09 USD
最大連続の負け:
4 (-120.35 USD)
最大連続損失:
-120.35 USD (4)
月間成長:
0.42%
年間予想:
5.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
120.35 USD (0.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.36% (120.35 USD)
エクイティによる:
9.77% (3 223.34 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +80.01 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 380
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +3 452.81 USD
最大連続損失: -120.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|14.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
This Is Monitor Live Account For ORA Gold No Loss EA.
Product Link : Link
レビューなし
