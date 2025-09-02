- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
156
利益トレード:
132 (84.61%)
損失トレード:
24 (15.38%)
ベストトレード:
22.12 USD
最悪のトレード:
-43.53 USD
総利益:
506.44 USD (70 366 pips)
総損失:
-426.10 USD (52 038 pips)
最大連続の勝ち:
61 (293.72 USD)
最大連続利益:
293.72 USD (61)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
12.81%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
0.21
長いトレード:
68 (43.59%)
短いトレード:
88 (56.41%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
3.84 USD
平均損失:
-17.75 USD
最大連続の負け:
7 (-188.07 USD)
最大連続損失:
-188.07 USD (7)
月間成長:
-6.21%
年間予想:
-75.38%
アルゴリズム取引:
20%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
374.26 USD (38.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.63% (373.40 USD)
エクイティによる:
56.40% (242.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|GBPJPY
|36
|GBPCHF
|18
|EURAUD
|18
|EURJPY
|17
|AUDCAD
|9
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|5
|NZDCAD
|3
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|52
|GBPJPY
|127
|GBPCHF
|-119
|EURAUD
|38
|EURJPY
|-38
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|-6
|AUDJPY
|17
|NZDCAD
|-5
|USDCHF
|6
|EURUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|6.5K
|GBPJPY
|19K
|GBPCHF
|-9.4K
|EURAUD
|5.9K
|EURJPY
|-6.3K
|AUDCAD
|1K
|GBPUSD
|-623
|AUDJPY
|2.5K
|NZDCAD
|-1K
|USDCHF
|453
|EURUSD
|173
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.12 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 61
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +293.72 USD
最大連続損失: -188.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
