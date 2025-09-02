シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Raiden V1
Christia Nency Tri

Raiden V1

Christia Nency Tri
レビュー0件
21週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -9%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
156
利益トレード:
132 (84.61%)
損失トレード:
24 (15.38%)
ベストトレード:
22.12 USD
最悪のトレード:
-43.53 USD
総利益:
506.44 USD (70 366 pips)
総損失:
-426.10 USD (52 038 pips)
最大連続の勝ち:
61 (293.72 USD)
最大連続利益:
293.72 USD (61)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
12.81%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
0.21
長いトレード:
68 (43.59%)
短いトレード:
88 (56.41%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
3.84 USD
平均損失:
-17.75 USD
最大連続の負け:
7 (-188.07 USD)
最大連続損失:
-188.07 USD (7)
月間成長:
-6.21%
年間予想:
-75.38%
アルゴリズム取引:
20%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
374.26 USD (38.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.63% (373.40 USD)
エクイティによる:
56.40% (242.04 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 41
GBPJPY 36
GBPCHF 18
EURAUD 18
EURJPY 17
AUDCAD 9
GBPUSD 7
AUDJPY 5
NZDCAD 3
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 52
GBPJPY 127
GBPCHF -119
EURAUD 38
EURJPY -38
AUDCAD 7
GBPUSD -6
AUDJPY 17
NZDCAD -5
USDCHF 6
EURUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 6.5K
GBPJPY 19K
GBPCHF -9.4K
EURAUD 5.9K
EURJPY -6.3K
AUDCAD 1K
GBPUSD -623
AUDJPY 2.5K
NZDCAD -1K
USDCHF 453
EURUSD 173
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +22.12 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 61
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +293.72 USD
最大連続損失: -188.07 USD

2025.12.22 07:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
