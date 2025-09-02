シグナルセクション
Rommy Wijaya

Yearly Investment

Rommy Wijaya
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 108%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
538
利益トレード:
405 (75.27%)
損失トレード:
133 (24.72%)
ベストトレード:
42.02 USD
最悪のトレード:
-20.68 USD
総利益:
1 349.71 USD (300 962 pips)
総損失:
-1 203.24 USD (320 367 pips)
最大連続の勝ち:
17 (98.75 USD)
最大連続利益:
98.75 USD (17)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
10.53%
最大入金額:
28.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
34 分
リカバリーファクター:
1.07
長いトレード:
351 (65.24%)
短いトレード:
187 (34.76%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.27 USD
平均利益:
3.33 USD
平均損失:
-9.05 USD
最大連続の負け:
4 (-51.58 USD)
最大連続損失:
-51.58 USD (4)
月間成長:
-28.42%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
136.47 USD (36.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.53% (136.47 USD)
エクイティによる:
8.18% (9.42 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 468
BTCUSD 70
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 148
BTCUSD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 17K
BTCUSD -36K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +42.02 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +98.75 USD
最大連続損失: -51.58 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
Welcome to Copy My Signal! 🎯

Strategy Used: Breakthrough Strategy

Important Notes Before Copying:

  1. I don’t trade when I’m not in a good mood.

  2. Profit and loss are both natural parts of trading.

  3. Trade at your own risk.

  4. Stop loss is fixed at 100 pips only.

  5. All trades are fully managed by EA (Expert Advisor) — but still refer to point number 1.

💡 Tip: Protect your capital by regularly withdrawing your profits.

Note:
I will withdraw my initial deposit once the account reaches 200% profit, and subsequent withdrawals will be done annually.


レビューなし
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 06:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 11:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 03:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 23:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 08:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 02:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 01:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 07:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
