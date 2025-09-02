- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
538
利益トレード:
405 (75.27%)
損失トレード:
133 (24.72%)
ベストトレード:
42.02 USD
最悪のトレード:
-20.68 USD
総利益:
1 349.71 USD (300 962 pips)
総損失:
-1 203.24 USD (320 367 pips)
最大連続の勝ち:
17 (98.75 USD)
最大連続利益:
98.75 USD (17)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
10.53%
最大入金額:
28.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
34 分
リカバリーファクター:
1.07
長いトレード:
351 (65.24%)
短いトレード:
187 (34.76%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.27 USD
平均利益:
3.33 USD
平均損失:
-9.05 USD
最大連続の負け:
4 (-51.58 USD)
最大連続損失:
-51.58 USD (4)
月間成長:
-28.42%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
136.47 USD (36.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.53% (136.47 USD)
エクイティによる:
8.18% (9.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|468
|BTCUSD
|70
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|148
|BTCUSD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|17K
|BTCUSD
|-36K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.02 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +98.75 USD
最大連続損失: -51.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Welcome to Copy My Signal! 🎯
Strategy Used: Breakthrough Strategy
Important Notes Before Copying:
-
I don’t trade when I’m not in a good mood.
-
Profit and loss are both natural parts of trading.
-
Trade at your own risk.
-
Stop loss is fixed at 100 pips only.
-
All trades are fully managed by EA (Expert Advisor) — but still refer to point number 1.
💡 Tip: Protect your capital by regularly withdrawing your profits.
Note:
I will withdraw my initial deposit once the account reaches 200% profit, and subsequent withdrawals will be done annually.
レビューなし
