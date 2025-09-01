シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DCA MASTER
Ho Phi Diep

DCA MASTER

Ho Phi Diep
レビュー0件
信頼性
27週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 84%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5 560
利益トレード:
3 644 (65.53%)
損失トレード:
1 916 (34.46%)
ベストトレード:
3 444.36 USD
最悪のトレード:
-1 538.90 USD
総利益:
232 559.52 USD (605 213 pips)
総損失:
-147 499.95 USD (659 759 pips)
最大連続の勝ち:
21 (174.10 USD)
最大連続利益:
8 085.04 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
15.46%
最大入金額:
124.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
209
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
5.93
長いトレード:
2 590 (46.58%)
短いトレード:
2 970 (53.42%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
15.30 USD
平均利益:
63.82 USD
平均損失:
-76.98 USD
最大連続の負け:
8 (-2 614.67 USD)
最大連続損失:
-4 052.20 USD (3)
月間成長:
8.08%
年間予想:
98.06%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
10 836.26 USD
最大の:
14 349.71 USD (13.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.98% (14 479.28 USD)
エクイティによる:
26.04% (32 250.42 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 5506
NI225 10
GBPJPY 9
SP500 9
UK100 6
XAGUSD 5
NDX 5
XTIUSD 5
USDJPY 2
TSLA 2
WS30 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 90K
NI225 3.4K
GBPJPY -34
SP500 -3.8K
UK100 1.6K
XAGUSD -3K
NDX -2.4K
XTIUSD -1.3K
USDJPY -77
TSLA 447
WS30 -2
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -46K
NI225 6K
GBPJPY -1K
SP500 -4.7K
UK100 1.6K
XAGUSD -2.6K
NDX -7.4K
XTIUSD -96
USDJPY -975
TSLA 1.1K
WS30 7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 444.36 USD
最悪のトレード: -1 539 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +174.10 USD
最大連続損失: -2 614.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.14 × 365
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 6
VantageFXInternational-Live
4.36 × 25
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
Pepperstone-MT5-Live01
4.46 × 13
Swissquote-Server
4.65 × 120
AdmiralMarkets-Live
5.24 × 83
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
7 より多く...
レビューなし
2025.10.23 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください