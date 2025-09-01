- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5 560
利益トレード:
3 644 (65.53%)
損失トレード:
1 916 (34.46%)
ベストトレード:
3 444.36 USD
最悪のトレード:
-1 538.90 USD
総利益:
232 559.52 USD (605 213 pips)
総損失:
-147 499.95 USD (659 759 pips)
最大連続の勝ち:
21 (174.10 USD)
最大連続利益:
8 085.04 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
15.46%
最大入金額:
124.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
209
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
5.93
長いトレード:
2 590 (46.58%)
短いトレード:
2 970 (53.42%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
15.30 USD
平均利益:
63.82 USD
平均損失:
-76.98 USD
最大連続の負け:
8 (-2 614.67 USD)
最大連続損失:
-4 052.20 USD (3)
月間成長:
8.08%
年間予想:
98.06%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
10 836.26 USD
最大の:
14 349.71 USD (13.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.98% (14 479.28 USD)
エクイティによる:
26.04% (32 250.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5506
|NI225
|10
|GBPJPY
|9
|SP500
|9
|UK100
|6
|XAGUSD
|5
|NDX
|5
|XTIUSD
|5
|USDJPY
|2
|TSLA
|2
|WS30
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|90K
|NI225
|3.4K
|GBPJPY
|-34
|SP500
|-3.8K
|UK100
|1.6K
|XAGUSD
|-3K
|NDX
|-2.4K
|XTIUSD
|-1.3K
|USDJPY
|-77
|TSLA
|447
|WS30
|-2
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-46K
|NI225
|6K
|GBPJPY
|-1K
|SP500
|-4.7K
|UK100
|1.6K
|XAGUSD
|-2.6K
|NDX
|-7.4K
|XTIUSD
|-96
|USDJPY
|-975
|TSLA
|1.1K
|WS30
|7
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 444.36 USD
最悪のトレード: -1 539 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +174.10 USD
最大連続損失: -2 614.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Darwinex-Live
|1.14 × 365
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|4.36 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.46 × 13
|
Swissquote-Server
|4.65 × 120
|
AdmiralMarkets-Live
|5.24 × 83
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
7 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
84%
0
0
USD
USD
186K
USD
USD
27
99%
5 560
65%
15%
1.57
15.30
USD
USD
26%
1:200