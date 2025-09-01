いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 10 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 ZealCapitalMarketSC-Live02 0.00 × 6 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 15 FxPro.com-Real07 0.50 × 2 TMGM.TradeMax-Live9 2.50 × 2 DBGMarkets-Live 3.04 × 543