- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
177
利益トレード:
139 (78.53%)
損失トレード:
38 (21.47%)
ベストトレード:
15.75 USD
最悪のトレード:
-38.94 USD
総利益:
400.11 USD (53 088 pips)
総損失:
-387.76 USD (54 857 pips)
最大連続の勝ち:
25 (70.25 USD)
最大連続利益:
70.25 USD (25)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.53%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
8 日
リカバリーファクター:
0.05
長いトレード:
76 (42.94%)
短いトレード:
101 (57.06%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.07 USD
平均利益:
2.88 USD
平均損失:
-10.20 USD
最大連続の負け:
10 (-156.35 USD)
最大連続損失:
-193.51 USD (7)
月間成長:
-1.57%
年間予想:
-19.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.85 USD
最大の:
227.36 USD (31.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.46% (227.36 USD)
エクイティによる:
52.14% (238.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|63
|NZDCAD
|40
|AUDNZD
|20
|GBPCHF
|14
|GBPJPY
|14
|EURAUD
|10
|USDJPY
|9
|EURJPY
|6
|USDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|88
|NZDCAD
|59
|AUDNZD
|-139
|GBPCHF
|-63
|GBPJPY
|57
|EURAUD
|28
|USDJPY
|59
|EURJPY
|-84
|USDCHF
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|-25K
|GBPCHF
|-5K
|GBPJPY
|8.6K
|EURAUD
|4.3K
|USDJPY
|8.9K
|EURJPY
|-13K
|USDCHF
|530
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.75 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +70.25 USD
最大連続損失: -156.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZealCapitalMarketSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 15
|
FxPro.com-Real07
|0.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|2.50 × 2
|
DBGMarkets-Live
|3.04 × 543
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
8%
0
0
USD
USD
516
USD
USD
23
0%
177
78%
100%
1.03
0.07
USD
USD
52%
1:500