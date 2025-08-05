- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
458
利益トレード:
216 (47.16%)
損失トレード:
242 (52.84%)
ベストトレード:
240.00 BRL
最悪のトレード:
-120.00 BRL
総利益:
1 633.00 BRL (5 490 pips)
総損失:
-1 854.00 BRL (6 715 pips)
最大連続の勝ち:
22 (144.00 BRL)
最大連続利益:
240.00 BRL (1)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
0.09%
最大入金額:
54.61%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
47 秒
リカバリーファクター:
-0.35
長いトレード:
221 (48.25%)
短いトレード:
237 (51.75%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-0.48 BRL
平均利益:
7.56 BRL
平均損失:
-7.66 BRL
最大連続の負け:
8 (-47.00 BRL)
最大連続損失:
-120.00 BRL (1)
月間成長:
1.67%
年間予想:
20.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
479.00 BRL
最大の:
623.00 BRL (54.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.05% (622.00 BRL)
エクイティによる:
1.54% (18.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINV25
|324
|WINZ25
|88
|WINQ25
|44
|WING26
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINV25
|-187
|WINZ25
|80
|WINQ25
|10
|WING26
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINV25
|-2.1K
|WINZ25
|500
|WINQ25
|405
|WING26
|-10
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +240.00 BRL
最悪のトレード: -120 BRL
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +144.00 BRL
最大連続損失: -47.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
529
BRL
BRL
22
100%
458
47%
0%
0.88
-0.48
BRL
BRL
31%
1:1