シグナル / MetaTrader 5 / Surepips47
Md Hasanuzzaman Khan

Surepips47

Md Hasanuzzaman Khan
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 10%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
323
利益トレード:
240 (74.30%)
損失トレード:
83 (25.70%)
ベストトレード:
47.94 USD
最悪のトレード:
-56.36 USD
総利益:
1 423.28 USD (886 064 pips)
総損失:
-1 233.90 USD (619 845 pips)
最大連続の勝ち:
22 (77.30 USD)
最大連続利益:
135.37 USD (16)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
17.49%
最大入金額:
10.04%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.10
長いトレード:
141 (43.65%)
短いトレード:
182 (56.35%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.59 USD
平均利益:
5.93 USD
平均損失:
-14.87 USD
最大連続の負け:
9 (-20.43 USD)
最大連続損失:
-170.41 USD (8)
月間成長:
1.89%
年間予想:
22.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.35 USD
最大の:
172.01 USD (7.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.75% (176.81 USD)
エクイティによる:
13.52% (221.47 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 83
BTCUSD 74
USDJPY 35
EURUSD 28
EURAUD 27
GBPJPY 26
GBPAUD 13
GBPUSD 11
AUDUSD 11
EURJPY 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
XAGUSD 2
USDCHF 1
CHFJPY 1
EURCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 55
BTCUSD 64
USDJPY -25
EURUSD 21
EURAUD 14
GBPJPY -4
GBPAUD 12
GBPUSD 15
AUDUSD -13
EURJPY 7
EURNZD -27
NZDUSD -8
NZDJPY -6
XAGUSD 66
USDCHF 20
CHFJPY 0
EURCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 19K
BTCUSD 245K
USDJPY -388
EURUSD 603
EURAUD 879
GBPJPY 509
GBPAUD 616
GBPUSD 389
AUDUSD -179
EURJPY 252
EURNZD -872
NZDUSD -143
NZDJPY -144
XAGUSD 302
USDCHF 331
CHFJPY 3
EURCAD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +47.94 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +77.30 USD
最大連続損失: -20.43 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
FXView-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 959
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FusionMarkets-Live
1.04 × 48
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real15
1.54 × 445
Exness-MT5Real12
1.57 × 156
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
AquaFunded-Server
2.00 × 1
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.67 × 378
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
VantageInternational-Live
5.71 × 154
Exness-MT5Real
5.82 × 155
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
21 より多く...
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫

 

💹Expert Trader

💹Very Low SL

💹Auto Copy Trading

💹90% Accuracy of Trading

💹Real Passive income

💹Custom Fixed lot use 

💹+10 Years of Experience

 

Telegram __ Admin & Owner:

@Profxanalysis1

 

Channel Link :  https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl

 


レビューなし
2025.12.23 22:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.05% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 17:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 23:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 19:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.68% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 12:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 06:50
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 10:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 02:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 00:27
No swaps are charged
2025.10.15 00:27
No swaps are charged
2025.10.15 00:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 14:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 05:15
Share of days for 80% of growth is too low
