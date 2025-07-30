- 成長
トレード:
256
利益トレード:
203 (79.29%)
損失トレード:
53 (20.70%)
ベストトレード:
2.69 USD
最悪のトレード:
-0.91 USD
総利益:
28.92 USD (22 287 pips)
総損失:
-17.33 USD (15 932 pips)
最大連続の勝ち:
53 (1.84 USD)
最大連続利益:
7.48 USD (25)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
81.76%
最大入金額:
3.72%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
2.88
長いトレード:
151 (58.98%)
短いトレード:
105 (41.02%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
0.14 USD
平均損失:
-0.33 USD
最大連続の負け:
11 (-2.84 USD)
最大連続損失:
-2.84 USD (11)
月間成長:
38.22%
年間予想:
463.74%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.40 USD
最大の:
4.03 USD (22.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.40% (4.03 USD)
エクイティによる:
6.57% (1.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|240
|USDJPY
|11
|USDCHF
|3
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.US500Cash
|8
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.US500Cash
|5.8K
|USDJPY
|391
|USDCHF
|91
|EURUSD
|62
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.69 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1.84 USD
最大連続損失: -2.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.43 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2876
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 302
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.36 × 348
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
レビューなし
