トレード:
1 492
利益トレード:
924 (61.93%)
損失トレード:
568 (38.07%)
ベストトレード:
102.45 SGD
最悪のトレード:
-246.86 SGD
総利益:
4 048.73 SGD (468 872 pips)
総損失:
-4 499.96 SGD (589 571 pips)
最大連続の勝ち:
154 (57.07 SGD)
最大連続利益:
212.51 SGD (9)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
32.65%
最大入金額:
101.67%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
185
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.52
長いトレード:
673 (45.11%)
短いトレード:
819 (54.89%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.30 SGD
平均利益:
4.38 SGD
平均損失:
-7.92 SGD
最大連続の負け:
28 (-6.89 SGD)
最大連続損失:
-329.96 SGD (4)
月間成長:
0.41%
年間予想:
4.99%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
810.63 SGD
最大の:
865.36 SGD (559.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.23% (669.49 SGD)
エクイティによる:
19.45% (305.22 SGD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD.s
|627
|XAUUSD.s
|515
|EURUSD.s
|237
|USDJPY.s
|104
|USDSGD.s
|9
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD.s
|-473
|XAUUSD.s
|83
|EURUSD.s
|-21
|USDJPY.s
|-39
|USDSGD.s
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD.s
|-113K
|XAUUSD.s
|-2.2K
|EURUSD.s
|-3.1K
|USDJPY.s
|-2.8K
|USDSGD.s
|-16
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
ベストトレード: +102.45 SGD
最悪のトレード: -247 SGD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +57.07 SGD
最大連続損失: -6.89 SGD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IG-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
The Ultimate FX Scalper Pro EA is a high-performance, fully automated trading robot designed to generate consistent profits in the forex market. Built using advanced algorithmic trading technology, this EA is optimized for scalping and short-term trading, capitalizing on micro price movements with high accuracy.
Whether you are a beginner or an experienced trader, this EA handles everything for you—market analysis, entry, risk management, and exit—24/5.
