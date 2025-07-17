シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Best AI Gold Trader
Mehta Pratik Bharatbhai

Best AI Gold Trader

Mehta Pratik Bharatbhai
レビュー0件
27週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -27%
IG-LIVE
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 492
利益トレード:
924 (61.93%)
損失トレード:
568 (38.07%)
ベストトレード:
102.45 SGD
最悪のトレード:
-246.86 SGD
総利益:
4 048.73 SGD (468 872 pips)
総損失:
-4 499.96 SGD (589 571 pips)
最大連続の勝ち:
154 (57.07 SGD)
最大連続利益:
212.51 SGD (9)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
32.65%
最大入金額:
101.67%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
185
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.52
長いトレード:
673 (45.11%)
短いトレード:
819 (54.89%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.30 SGD
平均利益:
4.38 SGD
平均損失:
-7.92 SGD
最大連続の負け:
28 (-6.89 SGD)
最大連続損失:
-329.96 SGD (4)
月間成長:
0.41%
年間予想:
4.99%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
810.63 SGD
最大の:
865.36 SGD (559.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.23% (669.49 SGD)
エクイティによる:
19.45% (305.22 SGD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD.s 627
XAUUSD.s 515
EURUSD.s 237
USDJPY.s 104
USDSGD.s 9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD.s -473
XAUUSD.s 83
EURUSD.s -21
USDJPY.s -39
USDSGD.s 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD.s -113K
XAUUSD.s -2.2K
EURUSD.s -3.1K
USDJPY.s -2.8K
USDSGD.s -16
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +102.45 SGD
最悪のトレード: -247 SGD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +57.07 SGD
最大連続損失: -6.89 SGD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IG-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

The Ultimate FX Scalper Pro EA is a high-performance, fully automated trading robot designed to generate consistent profits in the forex market. Built using advanced algorithmic trading technology, this EA is optimized for scalping and short-term trading, capitalizing on micro price movements with high accuracy.

Whether you are a beginner or an experienced trader, this EA handles everything for you—market analysis, entry, risk management, and exit—24/5.


レビューなし
2026.01.11 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 21:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 20:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 20:06
80% of trades performed within 7 days. This comprises 4.4% of days out of the 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
