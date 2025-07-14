シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Risewolves KVB
Andreas Andri

Risewolves KVB

Andreas Andri
レビュー0件
41週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -0%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
652
利益トレード:
503 (77.14%)
損失トレード:
149 (22.85%)
ベストトレード:
196.00 USD
最悪のトレード:
-722.50 USD
総利益:
15 333.99 USD (85 553 pips)
総損失:
-15 382.24 USD (85 609 pips)
最大連続の勝ち:
65 (1 337.16 USD)
最大連続利益:
1 466.54 USD (33)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
16.34%
最大入金額:
2.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
91
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.02
長いトレード:
420 (64.42%)
短いトレード:
232 (35.58%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.07 USD
平均利益:
30.49 USD
平均損失:
-103.24 USD
最大連続の負け:
7 (-792.24 USD)
最大連続損失:
-1 004.20 USD (2)
月間成長:
-7.61%
年間予想:
-92.36%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
559.33 USD
最大の:
2 123.70 USD (18.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.17% (2 123.10 USD)
エクイティによる:
6.41% (664.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDu 579
GBPUSDu 59
EURUSDu 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDu 456
GBPUSDu -356
EURUSDu -149
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDu 4.8K
GBPUSDu -3.5K
EURUSDu -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +196.00 USD
最悪のトレード: -723 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 337.16 USD
最大連続損失: -792.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBFuturesIndonesia-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 20:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 08:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 241 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 20:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
