- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
652
利益トレード:
503 (77.14%)
損失トレード:
149 (22.85%)
ベストトレード:
196.00 USD
最悪のトレード:
-722.50 USD
総利益:
15 333.99 USD (85 553 pips)
総損失:
-15 382.24 USD (85 609 pips)
最大連続の勝ち:
65 (1 337.16 USD)
最大連続利益:
1 466.54 USD (33)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
16.34%
最大入金額:
2.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
91
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.02
長いトレード:
420 (64.42%)
短いトレード:
232 (35.58%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.07 USD
平均利益:
30.49 USD
平均損失:
-103.24 USD
最大連続の負け:
7 (-792.24 USD)
最大連続損失:
-1 004.20 USD (2)
月間成長:
-7.61%
年間予想:
-92.36%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
559.33 USD
最大の:
2 123.70 USD (18.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.17% (2 123.10 USD)
エクイティによる:
6.41% (664.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|579
|GBPUSDu
|59
|EURUSDu
|14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDu
|456
|GBPUSDu
|-356
|EURUSDu
|-149
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDu
|4.8K
|GBPUSDu
|-3.5K
|EURUSDu
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +196.00 USD
最悪のトレード: -723 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 337.16 USD
最大連続損失: -792.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBFuturesIndonesia-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
-0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
41
98%
652
77%
16%
0.99
-0.07
USD
USD
18%
1:500