クォートセクション
通貨 / TPIC
株に戻る

TPIC: TPI Composites Inc

0.13 USD 0.11 (45.83%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TPICの今日の為替レートは、-45.83%変化しました。日中、通貨は1あたり0.11の安値と0.15の高値で取引されました。

TPI Composites Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TPIC News

1日のレンジ
0.11 0.15
1年のレンジ
0.11 5.15
以前の終値
0.24
始値
0.12
買値
0.13
買値
0.43
安値
0.11
高値
0.15
出来高
18.327 K
1日の変化
-45.83%
1ヶ月の変化
-83.54%
6ヶ月の変化
-88.60%
1年の変化
-96.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K