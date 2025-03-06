通貨 / SRDX
SRDX: Surmodics Inc
32.22 USD 0.32 (1.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SRDXの今日の為替レートは、1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり31.64の安値と32.30の高値で取引されました。
Surmodics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SRDX News
- SRDX Stock Up Following Q3 Earnings Beat, Gross Margin Contracts
- SurModics (SRDX) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- SurModics earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- SurModics (SRDX) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Surmodics (SRDX) Q3 EPS Turns Positive
- ICU Medical (ICUI) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Evolus, Inc. (EOLS) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Surmodics reports June cyber incident, restores critical IT systems
- Deal Dispatch: US M&A Is Quiet But Abroad? Volume Is High - Brookfield Infrastructure (NYSE:BIP), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Why Surmodics Stock Is Falling On Friday - Surmodics (NASDAQ:SRDX)
- US FTC sues to block private equity buy of medical company
1日のレンジ
31.64 32.30
1年のレンジ
26.00 40.39
- 以前の終値
- 31.90
- 始値
- 32.00
- 買値
- 32.22
- 買値
- 32.52
- 安値
- 31.64
- 高値
- 32.30
- 出来高
- 358
- 1日の変化
- 1.00%
- 1ヶ月の変化
- -4.67%
- 6ヶ月の変化
- 6.83%
- 1年の変化
- -16.66%
