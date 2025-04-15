通貨 / QD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
QD: Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl
3.92 USD 0.20 (4.85%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QDの今日の為替レートは、-4.85%変化しました。日中、通貨は1あたり3.91の安値と4.17の高値で取引されました。
Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Clダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QD News
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Qudian revenue plunges 93.5% in Q2 as company exits delivery business
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Qudian Inc. reports Q1 2025 financial results
- Qudian Inc. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Qudian: Balance Sheet Strength Gives The Income Statement Time To Improve (NYSE:QD)
1日のレンジ
3.91 4.17
1年のレンジ
2.02 5.08
- 以前の終値
- 4.12
- 始値
- 4.17
- 買値
- 3.92
- 買値
- 4.22
- 安値
- 3.91
- 高値
- 4.17
- 出来高
- 871
- 1日の変化
- -4.85%
- 1ヶ月の変化
- -13.27%
- 6ヶ月の変化
- 44.12%
- 1年の変化
- 84.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K