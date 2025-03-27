通貨 / PRTG
PRTG: Portage Biotech Inc
6.84 USD 0.12 (1.72%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRTGの今日の為替レートは、-1.72%変化しました。日中、通貨は1あたり6.80の安値と9.43の高値で取引されました。
Portage Biotech Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PRTG News
AlphaTON Capital raises $100 million to build TON digital asset treasury
Portage Biotech regains Nasdaq compliance, continues listing
Portage Biotech acquires stake in Compedica for $5 million
Portage Biotech Stock Surges As It Prepares For Human Trial
Portage Biotech stock soars on promising preclinical results
Why Is Portage Biotech Stock Skyrocketing Friday?
- Dow Tumbles Over 500 Points; Abacus Global Management Shares Spike Higher - AAR (NYSE:AIR), Abacus Global Management (NASDAQ:ABL)
- Nasdaq Down 100 Points; Federal Reserve's Favorite Inflation Gauge Increases More Than Expected - Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ:LXRX), DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- Portage Biotech stock soars on promising preclinical data
1日のレンジ
6.80 9.43
1年のレンジ
2.95 15.82
- 以前の終値
- 6.96
- 始値
- 7.60
- 買値
- 6.84
- 買値
- 7.14
- 安値
- 6.80
- 高値
- 9.43
- 出来高
- 750
- 1日の変化
- -1.72%
- 1ヶ月の変化
- -5.66%
- 6ヶ月の変化
- -26.92%
- 1年の変化
- 3.32%
