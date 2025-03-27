クォートセクション
通貨 / PRTG
株に戻る

PRTG: Portage Biotech Inc

6.84 USD 0.12 (1.72%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PRTGの今日の為替レートは、-1.72%変化しました。日中、通貨は1あたり6.80の安値と9.43の高値で取引されました。

Portage Biotech Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRTG News

1日のレンジ
6.80 9.43
1年のレンジ
2.95 15.82
以前の終値
6.96
始値
7.60
買値
6.84
買値
7.14
安値
6.80
高値
9.43
出来高
750
1日の変化
-1.72%
1ヶ月の変化
-5.66%
6ヶ月の変化
-26.92%
1年の変化
3.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K