通貨 / OTRK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OTRK: Ontrak Inc
0.33 USD 0.04 (10.81%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OTRKの今日の為替レートは、-10.81%変化しました。日中、通貨は1あたり0.31の安値と0.39の高値で取引されました。
Ontrak Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
OTRK News
- Ontrak board approves Chapter 7 bankruptcy filing and directors resign
- Will Ontrak, Inc. (OTRK) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- The Pennant Group, Inc. (PNTG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Alphabet To Rally Around 26%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Crown Holdings (NYSE:CCK), AutoNation (NYSE:AN)
- Ontrak amends agreement with Acuitas for up to $8.45 million in new convertible notes
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Ontrak prices $4 million public offering of common stock and warrants
- Ontrak Health Announces Expansion of Engage Solution for Sentara Health Plans Self-funded Employer Customers
- Earnings call transcript: Ontrak Inc faces revenue drop in Q1 2025
- Ontrak secures up to $10 million in financing from Acuitas Capital
- Ontrak secures $10 million for behavioral health growth
- Ontrak Health to Report 2025 First Quarter Financial Results on May 20, 2025
- Ontrak, Inc. (OTRK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.31 0.39
1年のレンジ
0.23 5.53
- 以前の終値
- 0.37
- 始値
- 0.39
- 買値
- 0.33
- 買値
- 0.63
- 安値
- 0.31
- 高値
- 0.39
- 出来高
- 1.870 K
- 1日の変化
- -10.81%
- 1ヶ月の変化
- 26.92%
- 6ヶ月の変化
- -78.00%
- 1年の変化
- -89.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K