通貨 / OP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OP: OceanPal Inc
1.27 USD 0.02 (1.55%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OPの今日の為替レートは、-1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり1.26の安値と1.34の高値で取引されました。
OceanPal Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OP News
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- US Stocks Higher; Charter Communications Shares Plunge After Q2 Results - Carter's (NYSE:CRI), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- OceanPal closes upsized public offering raising $18 million
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- OceanPal prices upsized public offering at $1.64 per unit
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- OceanPal regains Nasdaq compliance as share price exceeds $1 threshold
- Optimism Flickers At $0.553: A Recovery Or A Pause The Decline?
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Why Is OceanPal Stock (OP) Down 20% Today? - TipRanks.com
- Why Incyte Shares Are Trading Higher By Around 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Battalion Oil (AMEX:BATL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- OceanPal Inc. sells vessel for $7 million
- OceanPal Inc. Announces Results of 2025 Annual Meeting of Shareholders
1日のレンジ
1.26 1.34
1年のレンジ
0.06 3.17
- 以前の終値
- 1.29
- 始値
- 1.27
- 買値
- 1.27
- 買値
- 1.57
- 安値
- 1.26
- 高値
- 1.34
- 出来高
- 195
- 1日の変化
- -1.55%
- 1ヶ月の変化
- -2.31%
- 6ヶ月の変化
- 51.19%
- 1年の変化
- -20.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K