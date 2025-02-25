通貨 / ONVO
ONVO: Organovo Holdings Inc
2.04 USD 0.03 (1.49%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ONVOの今日の為替レートは、1.49%変化しました。日中、通貨は1あたり1.94の安値と2.16の高値で取引されました。
Organovo Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ONVO News
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Nasdaq Gains Over 1%; Williams-Sonoma Shares Plunge After Q4 Results - Aterian (NASDAQ:ATER), FST (NASDAQ:KBSX)
- M&A News: Eli Lilly (LLY) Expands IBD Pipeline with Organovo’s FXR Program - TipRanks.com
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Eli Lilly Stock Popped Today
- Why Organovo (ONVO) Stock Is Skyrocketing - Organovo Holdings (NASDAQ:ONVO)
1日のレンジ
1.94 2.16
1年のレンジ
0.25 4.15
- 以前の終値
- 2.01
- 始値
- 2.16
- 買値
- 2.04
- 買値
- 2.34
- 安値
- 1.94
- 高値
- 2.16
- 出来高
- 286
- 1日の変化
- 1.49%
- 1ヶ月の変化
- -8.93%
- 6ヶ月の変化
- 353.33%
- 1年の変化
- 108.16%
