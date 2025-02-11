通貨 / NLSP
NLSP: NLS Pharmaceutics Ltd
2.06 USD 0.03 (1.48%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NLSPの今日の為替レートは、1.48%変化しました。日中、通貨は1あたり1.80の安値と2.10の高値で取引されました。
NLS Pharmaceutics Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NLSP News
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- NLS Pharmaceutics and Kadimastem Announce Pricing and Closing of $1 Million Equity Financing
- NLS Pharmaceutics to present Mazindol study at ASCP Meeting
- What's Going On With NLS Pharmaceutics Shares Monday? - NLS Pharmaceutics (NASDAQ:NLSP)
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
1日のレンジ
1.80 2.10
1年のレンジ
1.30 5.64
- 以前の終値
- 2.03
- 始値
- 1.85
- 買値
- 2.06
- 買値
- 2.36
- 安値
- 1.80
- 高値
- 2.10
- 出来高
- 241
- 1日の変化
- 1.48%
- 1ヶ月の変化
- -1.90%
- 6ヶ月の変化
- 41.10%
- 1年の変化
- -57.87%
