NLSP: NLS Pharmaceutics Ltd

2.06 USD 0.03 (1.48%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NLSPの今日の為替レートは、1.48%変化しました。日中、通貨は1あたり1.80の安値と2.10の高値で取引されました。

NLS Pharmaceutics Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.80 2.10
1年のレンジ
1.30 5.64
以前の終値
2.03
始値
1.85
買値
2.06
買値
2.36
安値
1.80
高値
2.10
出来高
241
1日の変化
1.48%
1ヶ月の変化
-1.90%
6ヶ月の変化
41.10%
1年の変化
-57.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K