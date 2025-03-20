通貨 / MOGO
MOGO: Mogo Inc
1.93 USD 0.07 (3.76%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MOGOの今日の為替レートは、3.76%変化しました。日中、通貨は1あたり1.84の安値と2.00の高値で取引されました。
Mogo Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.84 2.00
1年のレンジ
0.74 3.83
- 以前の終値
- 1.86
- 始値
- 1.88
- 買値
- 1.93
- 買値
- 2.23
- 安値
- 1.84
- 高値
- 2.00
- 出来高
- 735
- 1日の変化
- 3.76%
- 1ヶ月の変化
- 9.04%
- 6ヶ月の変化
- 121.84%
- 1年の変化
- 63.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K