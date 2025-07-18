クォートセクション
通貨 / MEIP
MEIP: MEI Pharma Inc

3.07 USD 0.29 (10.43%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MEIPの今日の為替レートは、10.43%変化しました。日中、通貨は1あたり2.85の安値と3.25の高値で取引されました。

MEI Pharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.85 3.25
1年のレンジ
1.46 9.00
以前の終値
2.78
始値
2.89
買値
3.07
買値
3.37
安値
2.85
高値
3.25
出来高
7.271 K
1日の変化
10.43%
1ヶ月の変化
-35.37%
6ヶ月の変化
39.55%
1年の変化
6.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K