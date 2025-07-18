通貨 / MEIP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MEIP: MEI Pharma Inc
3.07 USD 0.29 (10.43%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MEIPの今日の為替レートは、10.43%変化しました。日中、通貨は1あたり2.85の安値と3.25の高値で取引されました。
MEI Pharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
MEIP News
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- GreenWood Investors First Half 2025 Letter
- MEI Pharma Chooses Not Bitcoin, Not Ethereum, But Litecoin As Treasury Asset
- MEI Pharma acquires $100 million in Litecoin for treasury strategy
- MEI Pharma adopts Litecoin as treasury reserve in $100 million deal
- MEI Pharma closes $100 million placement to adopt Litecoin treasury strategy
- Why Is MEI Pharma Stock (MEIP) Up 85% Today? - TipRanks.com
- Why Is MEI Pharma Stock Soaring On Friday? - MEI Pharma (NASDAQ:MEIP)
- Dow Falls Over 200 Points; 3M Earnings Top Views - Draganfly (NASDAQ:DPRO), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- First Strategy, Now MEI Pharma: Litecoin Joins Bitcoin As Treasury Asset - MEI Pharma (NASDAQ:MEIP)
- US Stocks Mixed; American Express Posts Upbeat Q2 Results - American Express (NYSE:AXP), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- GSR Leads $100M Private Placement into Nasdaq-listed MEI Pharma to Launch First Institutional Litecoin Treasury Strategy Alongside Charlie Lee
- MEI Pharma raises $100 million to adopt Litecoin as treasury asset
- MEI Pharma stock soars after announcing $100 million Litecoin treasury strategy
- MEI Pharma to adopt Litecoin as treasury reserve in $100 million deal
1日のレンジ
2.85 3.25
1年のレンジ
1.46 9.00
- 以前の終値
- 2.78
- 始値
- 2.89
- 買値
- 3.07
- 買値
- 3.37
- 安値
- 2.85
- 高値
- 3.25
- 出来高
- 7.271 K
- 1日の変化
- 10.43%
- 1ヶ月の変化
- -35.37%
- 6ヶ月の変化
- 39.55%
- 1年の変化
- 6.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K