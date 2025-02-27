通貨 / ITOS
ITOS: iTeos Therapeutics Inc
10.15 USD 0.02 (0.20%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ITOSの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり10.14の安値と10.17の高値で取引されました。
iTeos Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
10.14 10.17
1年のレンジ
4.80 17.63
- 以前の終値
- 10.13
- 始値
- 10.14
- 買値
- 10.15
- 買値
- 10.45
- 安値
- 10.14
- 高値
- 10.17
- 出来高
- 6.357 K
- 1日の変化
- 0.20%
- 1ヶ月の変化
- 0.20%
- 6ヶ月の変化
- 38.47%
- 1年の変化
- -39.37%
