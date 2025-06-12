通貨 / IMAB
IMAB: I-MAB - American Depositary Shares
3.65 USD 0.04 (1.08%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IMABの今日の為替レートは、-1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり3.52の安値と3.81の高値で取引されました。
I-MAB - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.52 3.81
1年のレンジ
0.60 5.88
- 以前の終値
- 3.69
- 始値
- 3.69
- 買値
- 3.65
- 買値
- 3.95
- 安値
- 3.52
- 高値
- 3.81
- 出来高
- 3.033 K
- 1日の変化
- -1.08%
- 1ヶ月の変化
- -12.26%
- 6ヶ月の変化
- 339.76%
- 1年の変化
- 199.18%
