通貨 / HSII
HSII: Heidrick & Struggles International Inc
51.29 USD 1.30 (2.60%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HSIIの今日の為替レートは、2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり49.31の安値と51.29の高値で取引されました。
Heidrick & Struggles International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
49.31 51.29
1年のレンジ
36.49 52.17
- 以前の終値
- 49.99
- 始値
- 50.20
- 買値
- 51.29
- 買値
- 51.59
- 安値
- 49.31
- 高値
- 51.29
- 出来高
- 252
- 1日の変化
- 2.60%
- 1ヶ月の変化
- 2.03%
- 6ヶ月の変化
- 20.23%
- 1年の変化
- 33.01%
