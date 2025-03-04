クォートセクション
HSII: Heidrick & Struggles International Inc

51.29 USD 1.30 (2.60%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HSIIの今日の為替レートは、2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり49.31の安値と51.29の高値で取引されました。

Heidrick & Struggles International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
49.31 51.29
1年のレンジ
36.49 52.17
以前の終値
49.99
始値
50.20
買値
51.29
買値
51.59
安値
49.31
高値
51.29
出来高
252
1日の変化
2.60%
1ヶ月の変化
2.03%
6ヶ月の変化
20.23%
1年の変化
33.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K