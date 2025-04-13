クォートセクション
通貨 / HONE
HONE: HarborOne Bancorp Inc

13.55 USD 0.35 (2.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HONEの今日の為替レートは、2.65%変化しました。日中、通貨は1あたり13.17の安値と13.57の高値で取引されました。

HarborOne Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
13.17 13.57
1年のレンジ
8.89 13.73
以前の終値
13.20
始値
13.29
買値
13.55
買値
13.85
安値
13.17
高値
13.57
出来高
449
1日の変化
2.65%
1ヶ月の変化
6.69%
6ヶ月の変化
31.17%
1年の変化
5.69%
