HMST: HomeStreet Inc
13.87 USD 0.25 (1.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HMSTの今日の為替レートは、1.84%変化しました。日中、通貨は1あたり13.41の安値と13.94の高値で取引されました。
HomeStreet Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.41 13.94
1年のレンジ
8.43 16.09
- 以前の終値
- 13.62
- 始値
- 13.53
- 買値
- 13.87
- 買値
- 14.17
- 安値
- 13.41
- 高値
- 13.94
- 出来高
- 465
- 1日の変化
- 1.84%
- 1ヶ月の変化
- 6.77%
- 6ヶ月の変化
- 38.01%
- 1年の変化
- -13.31%
