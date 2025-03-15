通貨 / GNTY
GNTY: Guaranty Bancshares Inc
52.34 USD 3.64 (7.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GNTYの今日の為替レートは、7.47%変化しました。日中、通貨は1あたり49.77の安値と52.34の高値で取引されました。
Guaranty Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
49.77 52.34
1年のレンジ
32.04 52.34
- 以前の終値
- 48.70
- 始値
- 49.77
- 買値
- 52.34
- 買値
- 52.64
- 安値
- 49.77
- 高値
- 52.34
- 出来高
- 120
- 1日の変化
- 7.47%
- 1ヶ月の変化
- 8.23%
- 6ヶ月の変化
- 32.74%
- 1年の変化
- 53.09%
