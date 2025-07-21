通貨 / GMS
GMS: GMS Inc
109.97 USD 0.01 (0.01%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GMSの今日の為替レートは、0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり109.97の安値と109.99の高値で取引されました。
GMS Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GMS News
1日のレンジ
109.97 109.99
1年のレンジ
65.77 110.28
- 以前の終値
- 109.96
- 始値
- 109.97
- 買値
- 109.97
- 買値
- 110.27
- 安値
- 109.97
- 高値
- 109.99
- 出来高
- 443
- 1日の変化
- 0.01%
- 1ヶ月の変化
- 0.01%
- 6ヶ月の変化
- 50.54%
- 1年の変化
- 22.61%
