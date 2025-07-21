クォートセクション
通貨 / GMS
株に戻る

GMS: GMS Inc

109.97 USD 0.01 (0.01%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GMSの今日の為替レートは、0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり109.97の安値と109.99の高値で取引されました。

GMS Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GMS News

1日のレンジ
109.97 109.99
1年のレンジ
65.77 110.28
以前の終値
109.96
始値
109.97
買値
109.97
買値
110.27
安値
109.97
高値
109.99
出来高
443
1日の変化
0.01%
1ヶ月の変化
0.01%
6ヶ月の変化
50.54%
1年の変化
22.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K