GCI: Gannett Co Inc
4.38 USD 0.10 (2.34%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GCIの今日の為替レートは、2.34%変化しました。日中、通貨は1あたり4.25の安値と4.38の高値で取引されました。
Gannett Co Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.25 4.38
1年のレンジ
2.55 5.91
- 以前の終値
- 4.28
- 始値
- 4.30
- 買値
- 4.38
- 買値
- 4.68
- 安値
- 4.25
- 高値
- 4.38
- 出来高
- 1.472 K
- 1日の変化
- 2.34%
- 1ヶ月の変化
- 7.88%
- 6ヶ月の変化
- 51.56%
- 1年の変化
- -22.20%
