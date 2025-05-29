通貨 / FPAY
FPAY: FlexShopper Inc
0.76 USD 0.02 (2.56%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FPAYの今日の為替レートは、-2.56%変化しました。日中、通貨は1あたり0.76の安値と0.80の高値で取引されました。
FlexShopper Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FPAY News
- FlexShopper extends forbearance period on credit agreement to September 3
- FlexShopper amends credit agreement to allow interim financing for working capital
- XP Inc.A (XP) Q2 Earnings Match Estimates
- LM Funding America, Inc. (LMFA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- FlexShopper terminates CEO and CFO, appoints chief restructuring officer
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- FlexShopper board member Denis Echtchenko resigns, Steven Varner appointed
- Ponce Financial (PDLB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- 1st Source (SRCE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FlexShopper appoints John Davis as president in addition to chief operating officer role
- FlexShopper gets Nasdaq extension to file delayed financial reports
- FlexShopper partners with ICON Vehicle Dynamics
1日のレンジ
0.76 0.80
1年のレンジ
0.45 2.38
- 以前の終値
- 0.78
- 始値
- 0.80
- 買値
- 0.76
- 買値
- 1.06
- 安値
- 0.76
- 高値
- 0.80
- 出来高
- 83
- 1日の変化
- -2.56%
- 1ヶ月の変化
- 8.57%
- 6ヶ月の変化
- -41.54%
- 1年の変化
- -32.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K